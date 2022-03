Atleta de Arraial do Cabo participa do Aloha Spirit em Ilhabela 

Radicada em Arraial do Cabo, Lena Ribeiro é um dos grandes nomes do Aloha Spirit, competição de Stand Up Paddle (SUP), que acontece neste fim de semana na praia do Perequê, na cidade de Ilhabela (SP). O evento é uma seletiva para o mundial do esporte, marcado para junho deste ano na Califórnia (EUA). A atleta tem o apoio da Prefeitura.

Para participar do mundial, Lena precisa chegar entre as duas primeiras colocadas. “Estou bem animada em conseguir uma das vagas” diz a atleta, que nos últimos cinco anos foi a primeira em todas as etapas.

Cerca de 400 competidores do Brasil e de outros países Sul-americanos participarão da etapa de Ilhabela. Lena é treinada pelo marido, Américo Pinheiro, também técnico da Seleção Brasileira de Stand Up Paddle.

Lena Ribeiro iniciou no SUP em 2012, por influência do marido. Na época, era apenas diversão, mas ela foi se destacando em competições e se dedicando cada vez mais aos treinos, até o SUP virar o seu trabalho. A atleta é campeã dos jogos Pan – Americanos 2019, no Peru, tetra campeã brasileira de longa distância; campeã dos jogos sul-americanos de praia e duas vezes campeã do 11 city, prova de 220km na Holanda.