O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta sexta-feira, dia 11

Búzios

O secretário de Turismo de Búzios, João Carlos Souza dos Anjos, o Dom, foi a grande ausência no Ferradura Resort, ontem, onde o prefeito Alexandre Martins anunciou o calendário turístico e as obras que serão executadas este ano. O secretário, numa rede social, em tom de desabafo, reclamou de grupinho dentro do governo que não consegue progredir e que estaria tramando contra ele e avisou que não vai continuar engolindo sapo. O secretário disse que tem o apoio de apenas quatro secretários e acusou os demais, sem citar nomes, de tentar derrubar ele. Dom ressaltou que tem certeza que Alexandre Martins vai fazer o melhor governo de Búzios, mas frisou que para isso é preciso mudar muitas peças.

São Pedro da Aldeia

As escolas do município de São Pedro da Aldeia não tem feijão para servir as crianças na merenda, apesar do alimento contar do cardápio semanal da merenda divulgado pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Washigton Meirelles, pai de um aluno da rede municipal, em vídeo divulgado numa rede social disse que o município assiste a um filme repetido. Ele revelou que além de feijão, falta açúcar nas escolas e classificou a situação de vergonhosa. Washigton também criticou a Câmara, disse que os vereadores foram eleitos para fiscalizar o governo e não para ser amigos do prefeito e lembrou que muitas crianças tem na escola a única refeição do dia.

Cabo Frio

O Programa de Assistência Médico-Hospitalar – PASMED – reabre na próxima segunda-feira. A cerimônia de reinauguração, prevista para hoje, foi cancelada devido a exoneração do presidente do IBASCAF Bebeto Cardoso.

Uma fonte do governo disse, sob condição de anonimato, que a cerimônia perdeu o sentido sem a presença de Bebeto já que desde que assumiu o IBASCAF ele foi um batalhador para a retomada do serviço.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, é o novo presidente do Instituto. Ele vai acumular de forma interina as duas funções . A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município.

Iguaba Grande

Os vereadores da câmara de Iguaba Grande estão nervosos com a Concessionária Prolagos. Na sessão desta quinta-feira (11), os edis Robertinho Antunes e Junior Bombeiro, fizeram várias críticas a empresa, em defesa da Lagoa de Araruama. Robertinho deu até soco na mesa. Para se ter uma ideia, o vereador, Tikinho preparou um copão de água com açúcar para o coleguinha.

Araruama

O vereador Elói Ramalho anda tão calmo que tem gente dizendo que ele pode estar fazendo uso do medicamento, Rivotril. Isso é o que rola nos corredores da Câmara de Araruama. Por outro lado, segundo os fofoqueiros de plantão, o passe do vereador, Amigo Valmir, está muito volorizado. Times da Europa, estão de olho no “jogador”. Luiz do Táxi que abra o olho.

Arraial do Cabo

De acordo com relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, nesta quinta-feira (10), no período entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano, não houve registro de homicídios no município. Já no mesmo período entre 2020 e 2021, foram registrados 12 homicídios. O relatório é baseado em dados da AISP 25 (Área Integrada de Segurança Pública 25), de atuação da 6ª CIA, 25° BPM e 132ª DP que atendem Arraial do Cabo. Os órgãos pertencem ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ).