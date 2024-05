Av. Teixeira e Souza, em Cabo Frio, recebe intervenções e tem trânsito de veículos interditado até quinta

Começou nesta segunda-feira (6), as intervenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos na Avenida Teixeira e Souza, no bairro Vila Nova, com intuito de aplicar melhorias no sistema de drenagem pluvial e pavimentação. A interdição da via segue até o término das obras que estão previstas para quinta-feira (9), com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana que, logo após as melhorias, vai retomar o processo de sinalização do Plano de Ações Rápidas (PAR).

A via continua interditada até o término das atividades diárias. O maquinário utilizado na abertura da avenida está no local de 8h às 17h. O intuito da ação é melhorar a infraestrutura visando segurança para motoristas, pedestres e moradores além de conseguir estabelecer uma medida preventiva e protetiva para o escoamento correto das águas.

Entre as melhorias, a via está recebendo troca de tubos e manilhas, de acordo com a necessidade encontrada pela equipe técnica do município. O motorista que precisar se deslocar em direção ao centro da cidade tem duas opções: o acesso pela Avenida Júlia Kubitschek ou através da Rua José Antônio Sampaio.

O Plano de Ações Rápidas da Mobilidade Urbana teve início em abril e segue com intervenções em diversos bairros, inclusive no Centro da cidade. A melhoria na drenagem e troca de tubulações da Avenida Teixeira e Souza está atrelado ao conjunto de ações que é uma das reivindicações da população com a prevenção de alagamentos na localidade.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Carlos Gonçalves, as melhorias são muito importantes para a população e garantem benefícios para todos.

“Junto com a Mobilidade Urbana, estamos trabalhando em ações de manutenção na rede de drenagem ao longo da Avenida Teixeira e Souza, com o objetivo de prevenir a incidência de possíveis alagamentos, em caso de chuvas. Após a finalização no sistema de drenagem, com a manutenção nos tubos e manilhas necessários, vamos realizar a pavimentação”, concluiu.