O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, vetou lei aprovada pela Câmara que proibia a nomeação de racistas na prefeitura. O projeto do vereador Davi Souza pretendia impedir que condenados pela Lei do Rascimo em decisão transitada em julgado, fossem nomeadas para cargos efetivos, contratos temporários ou cargos em comissão. O vereador lembra que a injúria por preconceito é o ato de discriminar a pessoa em razão da raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o preconceito de raça, cor, religião, etnia tem por objetivo a inferiorização de todo um grupo étnico-racial e atinge adignidade humana. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, em levantamento feito por meio do Painel Discriminação, foram contabilizados, apenas em 2.021, 1.365 registros de injúria por preconceito em todo o estado, sendo 1.036 vítimas negras.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja manteve o cinturão peso-mosca após cinco rounds de um duelo equilibrado com o australiano Steve Erceg. O brasileiro venceu na decisão unânime dos juízes. Esta foi a segunda defesa de título bem-sucedida de Alexandre Pantoja desde que se tornou campeão dos moscas, em julho do ano passado. Agora, de acordo com o próprio lutador brasileiro, ele deve tirar um tempo para a família, enquanto aguarda a definição do próximo desafiante. Pantoja começou com tudo, acertando socos e colocando a luta no chão para buscar a finalização. No segundo assalto, o cabista diminuiu o ritmo, mas quase encaixou uma chave de braço. O terceiro round foi com mais ações de Steve que abriu um corte na testa de Pantoja. No quarto Erceg conseguiu aplicar bons golpes. No quinto Pantoja reverteu a situação e tomou o controle do combate.

Araruama

A Prefeitura informa que concluiu todos os pagamentos dos artistas de Araruama, que foram contemplados nos projetos dos editais 001/2023 e 002/2023 referentes a audiovisuais e demais áreas da lei Paulo Gustavo. A lei foi criada com objetivo de reaquecer o setor cultural no Brasil, com o repasse de verbas do governo federal aos artistas de todo o país que foram gravemente afetados pela pandemia da Covid-19.

Búzios

A Prefeitura por meio da Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência promove o Encontro de Mães Atípicas no dia 10/05, à partir das 14h no Geribá Tennis Park.

Iguaba Grande

As guias da Concessão do Alvará já estão liberadas, através da secretaria de Fazenda de Iguaba Grande. Toda atividade empresarial, seja indústria, comércio ou prestação de serviço, precisa ter seu Alvará de Localização, Fiscalização e Funcionamento, renovado anualmente. Empresas com faturamento inferior a R$90.000,00 por ano, não tem custo para o contribuinte. O mesmo se aplica para o primeiro alvará de todo e qualquer novo estabelecimento comercial. Já o vencimento da primeira parcela do pagamento ou em cota única é na próxima quarta-feira (08), Quem desejar pagar em cota única, terá um desconto de 10% no valor total. As guias podem ser solicitadas diretamente para a Secretaria de Fazenda de forma on-line pelo email: cadastromobiliario@iguaba.rj.gov.br ou pelo whatsapp oficial da secretaria de Fazenda: (22) 98809-9030.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura e a Firjan/SENAI abrem, nesta terça-feira (07/05), inscrições para as oficinas gratuitas de panificação. A iniciativa ensina fabricação de pizzas, biscoitos e salgados, além de doces e bolos. Os interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 16h30, para realizar o cadastro. Serão ofertadas 20 vagas para cada oficina.

Saquarema

A quarta edição da maior festa Country da Região dos Lagos atraiu milhares de pessoas e movimentou a economia do município. Durante 4 dias, grandes nomes do sertanejo e do pagode passaram pela arena montada no Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa.