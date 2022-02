Bairro São José, em São Pedro da Aldeia, receberá edição de feira

No próximo dia 6 de março será realizada mais uma Feira Flores do Jardim Rosa. O evento reunirá empreendedores e artesãos de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. A feira livre recebe o apoio da Secretaria de Agricultura aldeense. A Feira conta com artesanato, perfumaria, moda, gastronomia, cerveja artesanal e música ao vivo ao ar livre, das 15h às 20h, na rua Bela Vista, no bairro São José.

Localizado ao lado da vila de praças da Marinha, na Rua Bela Vista, o espaço foi revitalizado pela moradora Rosilany Correia em 2020 como exemplo de cidadania. Ele é mantido pelos moradores do bairro com o apoio da prefeitura. De acordo com os organizadores, o objetivo das feiras é incentivar o artesanato e o empreendedorismo local.



O secretário de agricultura, Thiago Ribeiro, ressalta a importância da iniciativa que remodelou o espaço público. “O espaço é cuidado com muito carinho pelos moradores, transformado em jardim, a atitude positiva continua rendendo bons frutos. As feiras livres fomentam o artesanato, impulsionam o empreendedorismo e a geração de renda no nosso município”, destacou.

Serviço

Feira Flores do Jardim Rosa edição Noites de Verão

Data: 6 de março, das 15 às 20h

Local: Rua Bela Vista, bairro São José (ao lado da vila de praças da Marinha)