Prefeito em exercício de Búzios tem reunião com representantes da Prolagos para tratar esgoto

O prefeito em exercício de Búzios, Miguel Pereira, esteve reunido nesta manhã (21), na sede da Prolagos, em São Pedro da Aldeia, com o gerente de projetos relacionados a esgoto, Pablo e o engenheiro Wesley para tratar do saneamento básico do município.

Na pauta, vários assuntos, entre eles as obras da rede separativa do Capão e a antecipação das bacias previstas em 2023, para este ano.

De acordo com o gestor, ano passado ele com o prefeito Alexandre Martins estiveram reunidos com os representantes da Prolagos para pedir a antecipação das obras previstas para 2023.

“Estamos conseguindo antecipar para 2022 as obras de São José, Tucuns e o restante da rede separativa de Cem Braças. Quero agradecer à Prolagos que tem cooperado e nos ajudado nesta busca em prol do esgoto zero em Búzios”, afirmou Miguel.