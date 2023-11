Balcão de Empregos Municipal é lançado em comemoração aos 408 anos

By

Em comemoração ao 408º aniversário de Cabo Frio, nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Cabo Frio tem o prazer de anunciar o lançamento do Balcão de Empregos Municipal (BEM), um presente para os cidadãos cabo-frienses. O novo recurso é uma ação da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos (SERIC) e visa unir aqueles em busca de oportunidades de trabalho com empresários locais em busca de candidatos qualificados.

O Balcão de Empregos Municipal é virtual, acessível através dos canais digitais institucionais ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento, com número (22) 9 8136-3167. A proposta surge como uma iniciativa para fortalecer a conexão entre a oferta e a demanda de empregos. Além disso, o serviço proporcionará aos cidadãos uma plataforma conveniente para procurar oportunidades de trabalho e aos empresários uma ferramenta eficaz para recrutar talentos para suas empresas.

A prefeita Magdala Furtado, destacou a importância do trabalho e da geração de emprego no município: “No dia especial em que celebramos os 408 anos de nossa amada Cabo Frio, estamos entusiasmados em oferecer esse presente à nossa comunidade. Acreditamos que o emprego é a base de uma sociedade próspera, e o Balcão de Empregos Municipal é um passo significativo para contribuir com o crescimento econômico da nossa cidade”, destacou.

Para quem precisar cadastrar seu currículo, o Balcão de Empregos, vai precisar de dados como: nome completo; e-mail; telefone para contato; endereço; data de nascimento; carteira de habilitação e vagas para pessoas com deficiência (PCD).

As empresas interessadas em divulgar as vagas disponíveis, podem preencher o formulário com: nome da empresa; razão social; CNPJ; endereço e detalhes sobre a vaga.

SERVIÇOS

WhatsApp: (22) 9 8136-3167 – Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Site oficial do Balcão de Empregos Municipal (BEM): Balcão de Emprego Municipal – Prefeitura Municipal de Cabo Frio

Para acessar, basta clicar no link abaixo: https://cabofrio.rj.gov.br/balcao-de-emprego-municipal/