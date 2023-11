Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia realiza 3ª audição no dia 23 de novembro

O Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia vai realizar mais uma audição para selecionar dançarinos e dançarinas da cidade que tenham interesse em compor o grupo. A seletiva acontecerá no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 17h, no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, no bairro Nova São Pedro. Para participar, é necessário ter entre 14 e 19 anos, comprovar residência no município e ter experiência em dança. A iniciativa é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O secretário da pasta, Thiago Marques, falou sobre a iniciativa. “O Ballet Municipal tem promovido um trabalho fantástico voltado à valorização, formação e desenvolvimento dos talentos da dança da nossa cidade, representando o nosso município em diversos eventos dentro e fora da cidade. A proposta com essa nova audição é que possamos expandir o corpo de Ballet, oportunizando o acesso a novos jovens dançarinos da cidade”, destacou.

Dentre as modalidades de dança que serão admitidas na audição estão ballet, jazz, dança contemporânea, sapateado, dança de salão e danças urbanas. A orientação é que os candidatos compareçam ao local com roupas e calçados adequados à prática da modalidade de dança de sua escolha. Ao chegar ao local, é necessário apresentar cópias dos documentos do RG, CPF e comprovante de residência. Estudantes de escola pública terão prioridade na ordem de preenchimento das vagas.

Durante a seletiva, os candidatos serão avaliados com base em quesitos como qualidade técnica, coreografia, performance, expressão corporal e habilidade de improviso. A banca técnica de avaliação vai contar com a participação dos jurados Rita Daumas, ex-bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e André Feijão, dançarino integrante da Companhia Urbana de Dança, a convite do coordenador do Ballet Municipal, Ramirez Menezes.

Os aprovados serão comunicados posteriormente pela coordenação. “Estamos entrando em uma nova etapa do Ballet Municipal e nos preparando para novos trabalhos que irão acontecer. É muito importante que os candidatos se preparem para a audição, porque é o momento em que eles precisam demonstrar o nível do seu domínio na dança. Participar do Ballet exige disciplina, comprometimento e dedicação, mas vai muito além da técnica. É uma experiência cultural e educativa, que promove também a socialização”, destacou Ramirez.

A criação do Ballet Municipal está regulamentada pela Lei nº 3.002, de 17 de março de 2022, publicada em Diário Oficial do Município. Entre as performances de destaque do Ballet Municipal estão as apresentações no Natal 2022, no evento de reinauguração do Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, no Festival de Dança do Teatro Miguel Falabella, no Rio de Janeiro, na Gala de Ballet com Juliana Valadão, primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e em diversos eventos promovidos pela Prefeitura, como o Dia da Beleza Negra, Dia da Violência contra a Mulher e nas Feiras Culturais Itinerantes da Secretaria Municipal de Cultura.