Desfile Cívico abre as comemorações dos 28 anos de emancipação de Búzios nesta sexta-feira

Búzios: A cidade mais badalada do Brasil, completa 28 anos de emancipação neste domingo (12) e para celebrar seu aniversário, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, promoverá nesta sexta-feira (10), o tradicional Desfile Cívico do município, no trecho da entrada da Ferradura até a Secretaria de Saúde, no Centro, a partir das 8h.



O evento contará com mais de 2000 mil estudantes da rede pública municipal, 11 bandas, uma Escola Estadual, Creche Bárbara Wright, três Centros, APAE, Guarda Mirim, Guarda Municipal, Segurança e Ordem Pública, Guarda-vidas, Marinha do Brasil (PROFESP), Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, APAE, CAAPE, além de todas as secretarias do município.

Desvio de trânsito

O desfile compreende o trecho entre a entrada da Ferradura e a Secretaria de Saúde e das 07h às 13h as vias interditadas serão: Estrada da Usina, ruas Pastor Gentil Medeiros, Irmãos Araújo, Neli da Costa Carvalho, Manoel Alves da Costa, Adélia Maria de Carvalho e Felinto Carvalho Filho.

No sentido João Fernandes, o trânsito será desviado da Avenida José Bento Ribeiro Dantas para a Avenida Roberto Improta Saraiva (Praça Dona Dita, Ferradura), seguindo pela Rua Hilda Hilst, Rua Ana Horta, Rua Amélia Tardelli da Silva, Rua Emigdio Gonçalves Coutinho, Rua Ana Genário, Rua dos Marrecos e Avenida do Forno, retornando à Avenida da Usina Velha na altura do posto de gasolina Shell.

No sentido Manguinhos, o trânsito será desviado da Avenida da Usina Velha para a Travessa dos Pescadores e Manoel Turíbio de Farias, retornando ao fluxo normal pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas (ruas dos bancos).