Barcos a vela são adquiridos para aulas gratuitas de projeto esportivo em São Pedro da Aldeia

Os fãs e amantes dos esportes náuticos agora têm uma grande conquista para comemorar em São Pedro da Aldeia. A Prefeitura Municipal está oferecendo aulas gratuitas de Vela na Laguna de Araruama, por meio do projeto “Aldeia em Movimento”, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A iniciativa contempla alunos a partir de 10 anos, com inscrições abertas das 8h30 às 17h, na sede da pasta.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, comentou sobre a conquista para o esporte aldeense. “É uma satisfação enorme poder proporcionar à nossa população, pela primeira vez na história do município, aulas gratuitas de vela. Sabemos do potencial esportivo e turístico da nossa Laguna de Araruama, e, desde o início do projeto Aldeia em Movimento, buscamos explorar o que ela pode nos dar de melhor. Será mais um equipamento esportivo para São Pedro da Aldeia, e mais uma ferramenta de incentivo ao esporte aldeense”, destacou.

Para a realização das aulas, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou a compra de dois veleiros do tipo “Dingue”, com velas personalizadas com as cores do projeto Aldeia em Movimento. Os alunos irão velejar, com instrutores, na Laguna de Araruama, tendo como ponto de encontro a Praia do Centro, no espaço localizado atrás da Casa do Artesão.

Foto: Cleydson Alan

O Projeto Aldeia em Movimento é uma iniciativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que busca oferecer qualidade de vida para todos por meio da atividade física e de práticas esportivas. As aulas são totalmente gratuitas.