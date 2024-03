Incêndio é combatido em Arraial do Cabo

Um incêndio foi identificado na tarde de ontem (18) no trevo da RJ 102. O Grupamento Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo (GOPAM) imediatamente combateu o foco e conseguiu controlar rapidamente as chamas.

As queimadas trazem vários transtornos para a população, que sofre com a fumaça, e aumentam o número de atendimentos de ocorrências.

Além dos malefícios que as queimadas causam ao ser humano, animais e ao meio ambiente, provocar incêndio é crime de acordo com a Lei Federal 9.605/98 que trata sobre a legislação ambiental e Artigo 250 do Decreto Lei nº 2.848 de 07/12/1940 (Código Penal). A pena pode ser de multa, detenção e reclusão para o autor, e de outras penalidades de acordo com a extensão dos danos.