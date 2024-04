Barreiras fixas são retiradas das ruas do Centro de Búzios

By

A iniciativa visa atender os moradores e comerciantes locais. As barreiras fixas começaram a ser retiradas nesta terça-feira (16), pela Secretaria de Serviços Públicos. As barreiras serão substituídas por jardineiras, até o termino da obra de Revitalização Urbanística do centro da cidade.

Para concluir a reurbanização e acessibilidade do centro, a Prefeitura, seguirá ouvindo a comunidade local. Também será regulamentada a entrada de veículos para carga e descarga com horários específicos e definidos para facilitar a logística dos comerciantes.

Segundo o morador do centro, há 54 anos, Elcir Novelino Mar, a colocação das jardineiras na faixa de pedestre da Avenida é de suma importância, pois os carros e motos estavam contornando pela faixa. O fechamento das ruas do centro não foi uma boa ideia para os moradores. “A minha rua está toda fechada, numa emergência fica complicado. Se abrirem para os moradores ficam excelente”, disse.

As obras de Revitalização Urbanística contemplaram nove ruas do centro da cidade: Manoel José Carvalho, César Augusto São Luís, Rui Barbosa, Luís Joaquim Pereira, Felipe Gustavo, Travessa Lúcio Quintanilha, Germiniano José Luís, Travessa Oscar Lopes Campos e Travessa dos Pescadores. Todas foram niveladas e ganharam piso intertravado, garantindo acessibilidade a idosos e cadeirantes, devolvendo às pessoas com deficiência o direito de ir e vir.