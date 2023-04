Bombeiros entram no 5º dia de buscas por pescador que desapareceu no mar em Saquarema

Os bombeiros entram no 5º dia de buscas pelo pescador Mauro Stencel Filho, de 65 anos, que desapareceu no mar em Saquarema.

Ele foi carregado por uma onda quando pescava no costão, atrás da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, no último dia 5 de abril.

Os agentes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região entre Itaúna e Jaconé, com auxílio de drone, jet ski e mergulhadores.

Segundo o órgão, as buscas vão seguir até que o pescador seja encontrado.

No dia do ocorrido, de acordo com o Grupamento Salvamar, o homem, que é um pescador conhecido na cidade, estava em uma área após a bandeira vermelha, que indica alto risco de afogamento. E, mesmo com a maré baixa, o homem foi levado pela onda.