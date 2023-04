Magda Fraga é a nova Secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo. A Policial Federal aposentada que exercia o cargo de assessora na SEMUSP, assumiu a cadeira da pasta nesta segunda-feira (10). É a primeira vez que uma mulher assume a gestão de Segurança Pública em Arraial do Cabo e na Região dos Lagos.

Psicóloga e Instrutora da PF, Magda se comprometeu em fazer um trabalho de excelência e vai manter os projetos já existentes para garantir que Arraial do Cabo permaneça no ranking de cidade mais segura da região. Dentro do planejamento, a policial também pretende conduzir a pasta com a participação de toda a equipe da SEMUSP.

“Estou me sentindo muito feliz e honrada por me confiarem esse cargo. Nossa gestão será participativa e eu acredito muito nisso, pois uma liderança precisa ouvir todos os colaboradores e estar sempre presente oferecendo todo o suporte necessário para a equipe”, afirmou a nova Secretária.

Arraial do Cabo agora possui cinco pastas que são geridas por mulheres, com cargos de primeiro escalão, sendo elas as Secretarias de Obras, Fazenda e Segurança Pública, além do Procon e Instituto de Previdência Cabista (IPC).