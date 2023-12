Buchecha e Tiee estão entre as programações da festa de final de ano de Iguaba Grande

Para as festas de fim de ano, a prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Turismo, preparou uma programação com cinco dias de festa na cidade, do dia 27 de dezembro a 31 de dezembro. Os shows acontecem na Praça da Estação, com atrações como: Davi Saccer, Buchecha, Tiee, Raylane Mendes, Banda Katrina, entre outros.

Além disso, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, terá uma grande novidade: nos quatro pieres (Centro, Cidade Nova, Ubás e Popeye) da orla, a partir das 20h, terá Dj e apresentações de bandas locais para agitar a população que aguarda a virada de ano na praia. A tradicional queima de fogos será visível por toda extensão da orla e terá como ponto principal a Ilha de Santa Rita.

Confira a programação:

Praça da Estação – 27/12

19h – Dammy Campos

20h30 – Suely e Priscila

21h – Davi Saccer

Praça da Estação – 28/12

20h – Dj Danilo

22h – Alan

23h59 – Raylane Mendes

Praça da Estação – 29/12

20h – Dj Sodré

22h – Sandro Martins

23h59 – Buchecha

Praça da Estação – 30/12

20h – Dj Leo Teixeira

22h – Di Marinho

23h59 – Tiee

Orla – 31/12

Popeye

20h – Dj Andre Luiz

20h30 – Matheus Riscado (Roda Cultural)

21h30 – Leonardinho

Píer do Centro

21h – Dj Sodré

21h30 – Pagodeando

Píer de Cidade Nova

20h – Dj Danilo

21h30 – Pagode do Varão

Ubás

20h – Dj Léo

21h30 – Banda Vem com a gente

Queima de fogos a partir de 00h

Praça da Estação, 00h30 – Banda Katrina