Chegada do Papai Noel, em Tamoios, está marcada para esta terça 

As crianças de Tamoios, distrito de Cabo Frio, terão uma tarde especial no dia 12 de dezembro, às 14h30, no Trenzinho Tata Kids, com a Chegada do Noel. A ação é uma parceria entre a Coordenadoria da Criança e do Adolescentes de Tamoios (COGECRIAT) e a Secretaria Adjunta de Educação (SEME – Tamoios), que visa promover a diversão, criar e plantar sonhos nas crianças tamoienses.

O evento contará com a presença do Papai Noel, que vai distribuir guloseimas e tirar fotos com as crianças, além da estreia da decoração de Natal. A animação ficará por conta do saxofonista Isaias Zambotti, que vai tocar músicas natalinas para toda a família.

A coordenadora da COGECRIAT, Andrea Logão, destaca a importância da iniciativa: “Nós queremos levar a alegria do Natal para as crianças, que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de atividade. Queremos que elas se sintam valorizadas e amadas, e que possam sonhar com um futuro melhor”, afirma.

O Trenzinho Tata Kids está localizado na Rua Guiomar Novaes, s/n, em Unamar.