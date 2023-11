Búzios é campeã no quesito Infraestrutura e Mobilidade Urbana no “Prêmio Band Cidades Excelentes 2023”

A cidade de Armação de Búzios foi vencedora nesta segunda-feira (06), no quesito Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, na etapa estadual, além de ser finalista em Saúde e Bem Estar. A categoria engloba cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes em todo estado.

O evento ocorreu no Auditório da Fecomércio, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Na ocasião o chefe de Gabinete, Douglas Sant’Anna, representou o prefeito Alexandre Martins, no recebimento da premiação, e disse: ‘Esse prêmio é uma vitória dos munícipes e de todos os servidores’.

O “Prêmio Band Cidades Excelentes” é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila, que é responsável pela avaliação dos municípios em todo o país. Tem por objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidades dos 5.568 municípios brasileiros. Ele avalia as melhores gestões públicas municipais em todos os estados do Brasil. Os seis pilares de avaliação dos municípios brasileiros, são: “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”; “Educação”; “Saúde e Bem Estar”; “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”; “Sustentabilidade” e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”.

O Instituto Aquila utiliza 67 indicadores para analisar as políticas públicas dos municípios. O Prêmio possui três categorias: cidades com menos de 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes.

Em cada estado, as cidades vencedoras são premiadas com base nos 6 pilares da metodologia IGMA e na categoria geral. Na etapa nacional, serão premiadas as melhores cidades do país em cada pilar, considerando a categoria populacional.