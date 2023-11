Prefeitura de Búzios adquire ambulância com recursos do fundo municipal

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, adquiriu mais uma ambulância própria através dos recursos disponibilizados do fundo municipal. Com mais essa, o município passa a contar com sete ambulâncias disponíveis à população, cinco delas já no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) e uma na Unidade de Pronto Atendimento Antônio Elesbão dos Santos, na Rasa.

Esta aquisição faz parte do plano estratégico da gestão municipal de reduzir gradualmente o número de ambulâncias alugadas, otimizando o uso dos recursos municipais.