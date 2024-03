Búzios está com atividades esportivas gratuitas para crianças e jovens

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, está com inscrições abertas para aulas gratuitas em escolinhas de diversas modalidades esportivas para crianças e jovens de 7 a 17 anos. Para realizar as inscrições, os interessados devem comparecer à sede da secretara que fica localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 844, Vila Caranga.

Entre as modalidades disponíveis estão: aulas de funcional, capoeira, natação, jiu-jitsu, vôlei, futevôlei, futebol, futsal e ballet infantil.

Documentação necessária:

1 foto 3X4;

Atestado médico de aptidão;

Cópia do CPF e RG do responsável;

Cópia da Certidão de Nascimento ou RG do menor;

Cópia de um comprovante de residência (água, luz, telefone ou contrato de locação);

Cópia do cartão do SUS

Comprovante de matrícula escolar.