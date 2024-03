Guarda Ambiental de Arraial do Cabo é voluntário na tragédia de Petrópolis

O cabista e Guarda Ambiental, Maicon Tavares, participou como voluntário nas ações de resgate em Petrópolis no último domingo (24), uma ação de solidariedade às pessoas que sofreram com as fortes chuvas, tiveram suas casas destruídas e perderam tudo nos desabamentos.

‘Eu estive na linha de frente no morro São Francisco, junto com o grupamento da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Bombeiros Civis, chegando no morro começamos os trabalhos, ajudando a retirar as vítimas soterradas nos escombros. Conseguimos retirar 4 pessoas, 3 com vida e uma em óbito” afirmou Maicon.

Essa é a segunda vez em que o Guarda Ambiental é voluntário em Petrópolis por meio do Socorro e Desatre Voluntários.Por toda a cidade, parentes, amigos, vizinhos e até pessoas de fora se mobilizam. Nas áreas de deslizamento, bombeiros e voluntários fazem uma corrente para retirar os entulhos e tentar aliviar um pouco a dor das pessoas que atingidas pelas chuvas.