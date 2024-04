Búzios ganha padaria-escola para os alunos na Escola M. Quilombola Lydia Sherman

Nesta quinta-feira (04), às 9h, a Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia inaugurará a primeira padaria-escola na Escola M. Quilombola Lydia Sherman, na Baía Formosa. A padaria-escola é fruto da 6ª Edição do Prêmio Crianças Mais Saudáveis que contemplou a unidade com R$38 mil em benfeitorias e mentorias para tirar o projeto do papel e gerar ganhos para toda a comunidade escolar.

A Escola Quilombola atende crianças de 3 diferentes áreas de remanescentes de Quilombo: Bahia Formosa, Rasa e Maria Joaquina, além de outros bairros da cidade.

“A partir dos cinco pilares propostos para escolha e tendo em vista a influência e o amor pelas nossas raízes, pensamos em um projeto que contemplaria não um, mais quatro desses pilares que nos permitiriam seguir no ensino e na valorização da cultura afrodiaspórica, além de ampliar e desenvolver outras áreas do conhecimento”, afirmou Marnie Marques, autora do projeto com a diretora geral Jaqueline Figueiredo.

Os pilares envolvidos no projeto, foram: Alimentação nutritiva e variada, brincar ativamente, porcionar(porções) para comer melhor e apreciar refeições junto (amigos e familiares).

O secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, disse que a inauguração da padaria-escola será um marco na Educação, pois trará um grande benefício para todos os alunos da rede: “Nossos alunos vão participar de oficinas de aulas interativas aprendendo um pouco de culinária e da cultura quilombola, como também traremos a comunidade remanescendo quilombola que vive naquela região para dentro da escola, participando também das oficinas, dos eventos e momentos escolares. Também temos um projeto de intercambio para fazer com que outras escolas do município participem das oficinas e da cultura quilombola. A padaria-escola, produzirá pães, doces e biscoitos com produtos da tradição e cultura dos quilombolas”.