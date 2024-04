O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Araruama

O vereador Luiz do Táxi voltou para a Câmara nesta terça-feira (03) e voltou com todo gás. E por falar na Câmara de Araruama, quem estava triste era o vereador Amigo Valmir. Dizem quem provocou tal tristeza foi seu colega Thiago Moura. Que coisa!

Cabo Frio

O vereador Roberto de Jesus colocou sob suspeita os vereadores da CPI de Eventos, na Câmara, ao anunciar, ontem, na Tribuna que vai protocolar requerimento convocando o chefe de gabinete da prefeitura Vitor Meireles Gonçalves para esclarecer denuncias de pedido de propina para arquivar a CPI. A declaração foi em resposta ao vereador Aldeir Novaes que cobrou do presidente vereador Miguel Alencar, que coloque em pauta a denuncia protocolada na Casa que pode resultar no impeachment de Magdada Furtado e afirmou que Cabo Frio não aguenta mais a irresponsabilidade da prefeita.

O vereador acusou Magdala de não repassar a verba destinada por ele através de emenda impositiva para a realização do Tamoios Moto Show, no fim de semana, por questões políticas e disse que a reposta da população do distrito será dada no dia seis de outubro.

Arraial do Cabo

O evento estaciona na Orla da Praia Grande nos dias 5, 6 e 7 de abril. Rock’n’roll, delícias gastronômicas, expositores e uma paisagem de tirar o fôlego fazem parte do pacote! Organizado pelo motoclube Corsários do Cabo, com o apoio da Prefeitura, o Arraial Motofest promete agitar a Praia Grande, reunindo apaixonados por duas rodas à partir das 17h no dia 5 de abril. Nos dias 6 e 7 o evento começará às 13h.

São Pedro da Aldeia

A fala do ex-prefeito Paulo Lobo, na Rádio Litoral FM 94,5, parou o município e levantou vários dúvidas na política aldeense. Se não ficar no time do prefeito Fábio do Pastel, para onde vai Paulo Lobo?

Búzios

O suplente de vereador Uriel da Saúde não é o secretário da Pesca de Búzios. Em seu lugar, segundo informações, entra o ex-vereador, Valmir da Rasa. Dizem que o Senador, como é conhecido na Rasa, está eufórico.

Iguaba Grande

Desta vez, o prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, vai receber, em seu programa, nesta quinta, às 19h, Genária Viana, uma bem sucedida empresária no área educacional, em Iguaba.

Saquarema

Nesta terça-feira, 02, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e em parceria com a Casa Brasil, inaugurou a Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema (EPES). A cerimônia aconteceu no Fly Shopping, no distrito de Bacaxá. A unidade inicia os trabalhos com 300 (trezentos) alunos do 8° e 9° anos da Rede Municipal de Educação. Além de fornecer habilidades técnicas essenciais, a EPES também está focada no desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas e do trabalho em equipe. O programa já está estabelecendo importantes parcerias e participando de uma pesquisa nacional de desempenho educacional liderada pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Esta instituição, reconhecida como um polo de tecnologia na América do Sul, atrai alunos de mais de 20 países.