Búzios Jazz Festival 2024 começa neste fim de semana

Búzios se prepara para receber mais uma edição do aguardado Búzios Jazz Festival, um evento que encantará os amantes da boa música em dois fins de semana consecutivos. Marcado para acontecer nos dias 3, 4, 5 e 10 e 11 de maio, o festival transformará a Praça Santos Dumont e Praça dos Ossos em palcos onde ritmos e melodias se encontram em harmonia.

Inserido no Calendário de Eventos da Prefeitura de Búzios, o Búzios Jazz Festival é uma iniciativa que visa impulsionar a economia local durante a temporada mais tranquila do ano, oferecendo entretenimento de qualidade e atraindo visitantes de diversas partes do país e do mundo.

As atrações deste fim de semana inicialmente anunciadas já prometem uma experiência inesquecível. Na sexta-feira (3), a partir das 20h30, a Praça Santos Dumont será palco de performances emocionantes, com destaque para o show de Armandinho e Chico Chagas Quarteto, seguido pelas apresentações de Anna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band e Raphael Wressing & Igor Prado “Groove & Good Times”.

No sábado (4), a música continua a encantar os presentes na Praça Santos Dumont, com o Banzeiro Power Trio Jazz abrindo a noite às 20h, seguido por Chris Cain & Bruno Marques Band às 21h30 e Afrojazz às 22h30.

Já na Praça dos Ossos, a programação tem início no sábado (4) com o blues de Brugger às 17h, e no domingo (5), o Mauricio Sahady Quarteto Blues assume o palco no mesmo horário, proporcionando momentos de pura emoção e talento musical.

Vale ressaltar que a entrada é gratuita para todos os apaixonados por jazz e blues, com a expectativa de receber cerca de 15 mil pessoas ao longo do evento. Com uma seleção cuidadosamente curada, o festival apresentará um total de 15 artistas internacionais e 10 nacionais, além de proporcionar uma plataforma para novos talentos brilharem.