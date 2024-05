Cabo Frio comemora o Dia do Trabalhador com diversas atividades no município

By

O Dia do Trabalhador, celebrado nesta quarta-feira (1º), contará com uma programação especial em Cabo Frio. A Prefeitura vai promover uma manhã cheia de atividades esportivas, culturais e sociais, simultaneamente na Praça de São Cristóvão e no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios.

Na Praça de São Cristóvão, a partir das 9h, os participantes poderão desfrutar de um animado torneio de futsal, apresentações de dança, aulas de treinamento funcional e artes marciais, além de uma variedade de atividades recreativas para as crianças.

Enquanto isso, em Tamoios, a programação tem início às 8h com uma cerimônia especial dedicada à celebração da data. Logo em seguida, às 8h30, terão início as atividades esportivas, incluindo partidas de futevôlei, queimado e capoeira. As crianças terão à disposição uma área kids repleta de brinquedos e atividades recreativas para garantir sua diversão durante todo o evento.

Serviço:

Comemoração Dia do Trabalhador

Praça de São Cristóvão, às 9h

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios, às 8h