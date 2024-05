Búzios Jazz Festival promove oficinas de música e shows nas praças da Tia Uia e Jorjão

A Escola de Músico Villa-Lobos, núcleo avançado Tom Jobim de Búzios em parceria com o Sesc realizará oficinas de música dentro da programação do Búzios Jazz Festival. As praças Tia Uia (INEFI), no bairro da Rasa e do Jorjão, no bairro de Cem Braças, serão contempladas com o evento, nos dias 04 e 11 de maio, a partir das 13h. Após as oficinas, haverá shows musicais nos locais.

O núcleo avançado Tom Jobim de Búzios, é gerenciado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do município e oferece vários cursos instrumentais para a população buziana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30. A participação dos interessados nas oficinas durante o Búzios Jazz Festival é livre.

Confira a programação:

Praça do Jorjão, dia 04 – Cem Braças

1. Luthier com Já Silva – 13h às 14h30min

2. Grafiteiro com Henrique Orelha – 15h às 16h30min

3. Laboratório de Instrumentos Recicláveis com Rodrigo codesso – 16h30min às 18h

4. Apresentação Musical – Kéren-Hapuk (Voz e Violão) – 18h

Praça do INEFI, dia 11 – Rasa

1. Luthier com Já Silva – 13h às 14h30min

2. Grafiteiro com Henrique Orelha – 15h às 16h30min

3. Laboratório de Instrumentos Recicláveis com Rodrigo codesso – 16h30min às 18h

4. Apresentação Musical – Little Jr. & Big Washington Blues Makers – 18h