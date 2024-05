Jovem é resgatada após bater a cabeça em costão de praia em Arraial do Cabo

Uma jovem de 18 anos sofreu um acidente nessa quarta-feira (1º), no costão próximo à Praia do Estouro, em Arraial do Cabo. A vítima caiu na área de pedra e feriu a cabeça.

Uma equipe de guarda-vidas foi acionada e prestou os primeiros socorros.

Um bote de um barco de passeio auxiliou no resgate, já que o local é uma área de difícil acesso.

A vítima foi levada para o píer na Praia dos Anjos, onde uma ambulância já estava no local para levar a jovem ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).

Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente está estável e em observação. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, para realizar exames e retornou para o HGAC.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que é importante destacar que a área onde ocorreu o acidente é de gestão compartilhada entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Este espaço faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol e também se sobrepõe à Reserva Extrativista Marinha.

Outro acidente dentro desse mesmo limite ocorreu no sábado (27).