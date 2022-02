Búzios: Primeiro Teste da Orelhinha é realizado no Hospital Municipal Rodolpho Perissé 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, informa que realizou nesta segunda-feira (14), o primeiro Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal no Hospital Rodolpho Perissé.

O Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal é um teste obrigatório por lei que deve ser feito ainda na maternidade nos recém-nascidos para avaliar a audição e detectar precocemente algum grau de surdez no bebê.

O teste é gratuito, fácil e não machuca o bebê e é normalmente realizado durante o sono entre o 2º e 3º dia de vida do bebê. A ação faz parte do Programa que visa a obtenção do Certificado Hospital Amigo da Criança.

Os atendimentos serão realizados no Hospital Rodolpho Perissé, nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 07h. As crianças que nascerem na sexta e no sábado serão encaminhadas para a Policlínica de Manguinhos.