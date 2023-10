Búzios realiza Pedal Solidário neste domingo em alusão ao Outubro Rosa

O grupo ciclístico Batom do Asfalto de Búzios realizará no próximo domingo (29), um Pedal Solidário em alusão a Campanha Outubro Rosa. A concentração será às 7h, na Praça Dona Dita, na Ferradura. As inscrições são realizadas através do https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepMBe3tAUjaYHGAnXd2Onp-fbdz-7GilYPD4yzrRubqN76ew/viewform, até sábado (28), além da doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

O evento tem parceria com as secretarias da Mulher, do Lazer e de Esportes e de Cultura e Patrimonio Histórico. O passeio ciclístico iniciará às 8h, com um trajeto bem emocionante e bonito, com término também na Praça Dona Dita.

Na concentração, haverá aquecimento com o professor do Projeto Ginástica Funcional, além de um delicioso café da manhã, com depoimentos de pessoas que venceram o câncer de mama e que adotaram o esporte para obter uma vida mais saudável. Também terá distribuição de números para sorteio.

Após o passeio haverá sorteios de brindes e fotos. O evento conta com a participação de vários apoios privados.

Dúvidas através do WhatsApp: (22) 98142-4083

Pontos de coletas para arrecadação de alimentos:

Supermercado Gran Marché – Centro de Búzios

Show Bike Cabo Frio