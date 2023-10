O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Cabo Frio

A ex-secretária de Turismo e Agricultura de Cabo Frio, no governo José Bonifácio, Katyuscia Brito, lança no dia 2 de dezembro, no Tamoyo Esporte Clube, o livro “Rauai – O Patrão do Polígono da Maconha”, pela editora Sophia. O livro, que já está em pré-venda, ao preço de R$65, com previsão de entregas a partir de primeiro de dezembro, é o romance de estreia de Katyuscia Brito, que revela as áridas relações do mundo do crime em um dos lugares mais perigosos do Nordeste. Katyuscia Brito é nordestina, pernambucana, jornalista por formação e escritora de coração. Ela descobriu a paixão pela escrita aos 13 anos durante as aulas de redação do sétimo ano do ensino fundamental, antiga 6ª série. Mudou-se para o estado do Rio aos 11 anos mas carrega um sotaque misturado e cheio de brasilidade. Katyuscia conta que escreveu a obra em 2017, em um mês, durante uma jornada pessoal em busca de autoconhecimento através das palavras.

Saquarema

Saquarema recebe, a partir de hoje, a terceira etapa do Challenger de vôlei de praia. A competição é uma nova oportunidade para as duplas que disputam o Circuito Brasileiro de incrementar a pontuação no ranking de entradas. Serão 64 duplas – 32 masculinas e 32 femininas – em busca de medalhas. Nesta lista estão Pedro/Henrique, Dudu/Isac, Carol Sallaberry/Larissa e Bia/Geovannia, convocados para representar o Brasil no Mundial sub-21, que acontece em novembro na Tailândia. Caio Lopes, técnico das duplas masculinas sub-21 do Brasil disse disputar uma competição de alto nível como o Challenger é importante colocar os atletas à prova na reta final de preparação para o Mundial e uma oportunidade para fazer os ajustes finais na preparação parfa a briga por uma medalha para o Brasil.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Carlos da Silva, o Fabio do Pastel, anunciou, ontem, durante live em uma rede social que em uma semana deve ser publicado o Edital para licitaçao das obras que vão transformar o Pronto Socorro do Morro dos Milagres no Hospial Municipal com sessenta leitos, dois centros cirúrgicos e UTI. O prefeito disse também que inicia, em breve, as obras da nova policlinica. Fábio do Pastel lembrou ainda que estão em fase final a construção de três creches, nos bairros São João, Vinhateiro e na Rua do Fogo, além da escola Municipalizada “Pequiá”, também na Rua do Fogo. O prefeito adiantou que deve inaugurar antes do próximo dia 10 a quadra de esportes do bairro Ponta do Ambrósio que foi totalmente reformada. Ele esteve no local ontem acompanhado a construção de uma calçada no entorno da quadra e de uma rampa de acesso.

Búzios

Búzios espera receber trezentos mil turistas durante a temporada de cruzeiros que começa neste sábado e se estende até abril e deve injetar na economia da cidade mais de R$ 150 milhões. A estimativa é do secretário de Turismo, Cristiano Marques. O primeiro Transatlântico da temporada 23/24 chega ao município neste sábado. Os passageiros do luxuoso Scenic Eclipse, desembarcam, às nove da manhã, no cais do Centro. Na terça-feira o MSC Preziosa, faz escala em Búzios com 5.300 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O desembarque será no cais do Porto Veleiro. A cidade tem dez escalas programadas para novembro. Com uma total de 104 escalas programadas até abril, a temporada promete movimentar vários setores da economia de Búzios.

Arraial do Cabo

É hoje o 1º Festival de Frutos do Mar de Arraial do Cabo. Mais de 10 restaurantes da cidade e vários expositores de chopp vão participar do evento na orla da Praia Grande. Na sexta, tem show com ‘live on’ a partir das cinco da tarde e as nove da noite tem Léo Parazi. No sábado, tem Tributo a Rita Lee com Suelen Jabbour, a partir das quatro e meia da tarde. A Banda Dr. Law sobe ao palco às nove da noite. Já no domingo, quem anima a festa, a partir das quatro da tarde, é ‘bloody mary’. As sete da noite é a vez da Banda Ramona Rox.

Araruama

Um dos maiores objetivos da Expo Araruama é fortalecer a agricultura familiar da região, tendo em vista que Araruama é destaque na produção agrícola do Estado, principalmente com os citrus (laranja, limão e tangerina). Por isso, a maior parte da programação é voltada para o estímulo ao cultivo da terra e à agropecuária.

Iguaba Grande

Nesta semana, a secretaria de Fazenda segue realizando as Audiências Públicas para debater com a população sobre denominação das vias públicas e cepeamento dos bairros. Os encontros visam esclarecer as dúvidas dos moradores quanto ao novo sistema de CEP a ser implantado em Iguaba e às mudanças dos nomes das ruas dos bairros. A principal proposta das audiências é debater o de cepeamento dos logradouros de Iguaba Grande, assim, assim cada rua da cidade terá um Código de Endereçamento Postal (CEP) específico, o que permite maior agilidade nos serviços de entrega de correspondências e mercadorias, entre outros benefícios. Confira os próximos encontros: Quinta-feira (26), a partir de 17h – Instituto Genária Viana (Rua Morvan Barbosa, s/n – Estação)

Sexta-feira (27), a partir de 17h – Plenário da Câmara Municipal (Rod. Amaral Peixoto, km 102 – Cidade Nova)