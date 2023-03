Búzios recebe Campeonato Brasileiro de Va’a Maratona V1/V1R 2023

No dia primeiro de abril, sábado, a partir das 8h,será realizado o Campeonato Brasileiro de Va’a Maratona V1/V1R 2023 – Etapa Clube Aretê Búzios. Com apoio da Prefeitura de Búzios e do Clube Aretê, a prova que terá largada na Praia de Manguinhos e chegada na Sede Praia do Clube Aretê, irá determinar o melhor atleta da categoria no ano de 2023. A competição já conta com 300 inscritos e é uma das seletivas para o Panamericano, que acontecerá no Brasil em novembro.

Considerada bastante desafiadora e técnica, a prova será realizada em mar aberto. Para o corpo técnico de juízes o formato contribui para que seja selecionado o melhor atleta tanto em técnica, habilidade físico quanto psicológica.

O campeonato receberá atletas de diversos estados, como Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Brasília, Pará e Rio de Janeiro. Há ainda competidores de escolas de Búzios e representantes das lendárias equipes SAMU, de São Paulo, HEE NALU, de Cabo Frio e VENUS, do Espírito Santo.