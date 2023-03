Mulher é presa após furtar duas lojas em shopping de Cabo Frio

Na noite desta terça-feira, dia 23, uma mulher de 33 anos, A. M. D. M., foi presa em flagrante por furtar produtos de uma loja de departamentos, Casa & Vídeo, e de uma drogaria localizadas em um shopping no bairro Portinho, em Cabo Frio.

De acordo com informações da polícia, a ação da autora foi flagrada pelas câmeras de vigilância da Casa & Vídeo. Uma funcionária observou o crime e acionou as autoridades. Com a chegada da guarnição, a mulher foi encontrada na área de carga e descarga do shopping, onde foi abordada e encontrada em sua bolsa diversas barras de chocolate, além de produtos de perfumaria como sabonetes líquidos, xampus, condicionador, máscara capilar e leave-in.

A acusada já havia sido presa anteriormente em cinco ocasiões por furto, segundo os registros policiais.



Ela foi conduzida à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para apresentação do fato e, posteriormente, à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuada em flagrante delito por furto, permanecendo presa.