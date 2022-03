Búzios recolhe mais de 550 toneladas de lixo neste feriado de Carnaval 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos recolheu neste período de carnaval (25/02 a 02/03) mais de 550 toneladas de lixo do município. O maior volume foi recolhido na terça-feira (01) alcançando o montante de 116, 75 mil, seguido do dia 28, com 114, 06 toneladas diárias. Em dias normais a média é de 50 toneladas por dia.

De acordo com o secretário da Pasta, Marcus Vallerius, os seis (06) dias do feriadão foram bem intensos para as equipes de limpeza, e que até o próximo domingo (06), estima-se recolher mais 300 toneladas. Também foram colocadas novas lixeiras em pontos estratégicos da cidade para facilitar os descartes dos lixos domiciliares dos moradores.

Toneladas diárias:

– Sexta-feira (25) – 73, 86 toneladas;

– Sábado (26) – 85,31 toneladas;

– Domingo (27) – 77,83 toneladas;

– Segunda-feira (28) – 114,06 toneladas;

– Terça-feira (01) – 116, 75 toneladas;

– Quarta-feira (02) – 95,83.