Búzios restaura visões com sucesso pelo SUS

A Prefeitura de Búzios mantém o passo firme em direção à saúde ocular no município. No último sábado (23), foi realizada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), 29 cirurgias de opacificação do cristalino, conhecida como catarata. Desde abril do ano passado, a fila de espera para essas cirurgias foi eliminada, e hoje, a comunidade pode contar com um fluxo contínuo de atendimento.

“Nossa missão é clara: saúde e qualidade de vida de nossos cidadãos. Em Búzios, a visão do futuro é mais nítida do que nunca, graças a liderança do prefeito Alexandre Martins, e o trabalho de excelência de todos os profissionais envolvidos”, afirma Josiani dos Santos, Secretária de Saúde de Búzios.

A saúde ocular não é mais uma barreira intransponível no município. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada para que o munícipe inicie o processo para a cirurgia, desempenhando um papel fundamental ao identificar a catarata.