Três homens são presos por porte de arma e caça ilegal em Unamar, em Cabo Frio

By

Na manhã deste domingo, três homens foram presos por porte ilegal de armas e caça ilegal, na Estrada da Agrisa, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento, em Unamar, abordou um carro com três homens no interior.

Ao realizar uma revista no veículo, os agentes encontraram um rifle calibre 22, com seis munições intactas, e uma espingarda calibre 32, com 15 munições.

Também foram encontrados uma capivara abatida (já limpa) e quatro aves da espécie Pomba Rola. Os homens confessaram que estavam caçando os animais.

Os acusados, identificados como J.P.D.A., J.C.P.I. e L.L.D.M., foram presos em flagrante e encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por porte ilegal de armas de fogo e caça ilegal, permanecendo presos.