Búzios terá plano de segurança reforçado para o Carnaval

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, implementou um plano de segurança ampliado para o período de Carnaval, visando garantir a tranquilidade e o bem-estar dos cidadãos e visitantes. Entre as medidas adotadas, destacam-se o aumento do efetivo da Polícia Militar, com viaturas e presença estratégica em pontos-chave da cidade. Além disso, a Guarda Municipal foi mobilizada para atuar em locais estratégicos, com ampliação do monitoramento por câmeras de segurança e utilização de drones para acompanhar blocos e eventos.

A Prefeitura também notificou os transportes públicos sobre as mudanças no trânsito durante o período festivo, garantindo uma maior organização e fluidez. A Delegacia local aumentará seu efetivo, parte do qual será custeado por meio de convênio com o município, reforçando a capacidade de resposta em casos de emergência.

O secretário de Segurança, Sergio Ferreira dos Santos, ressaltou a importância da colaboração entre os órgãos municipais e estaduais para assegurar um Carnaval seguro e tranquilo para todos. O prefeito interino, Rafael Aguiar, enfatizou o compromisso da administração em promover um ambiente festivo, porém seguro, para os moradores e turistas que escolhem Búzios como destino para celebrar o Carnaval.