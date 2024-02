O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 07

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, lidera a primeira pesquisa de intenções de votos para a prefeitura cabista realizada pelo Instituto Paraná e registrada na justiça eleitoral sob o número RJ-824/2024. De acordo com o levantamento que ouviu 540 eleitores, entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, Marcelo Magno na amostragem espontânea tem 35,4% das intenções de votos. O ex-prefieto Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, tem 5%. Arlete Schuindt, Tom Porto, Renato Vianna e Anderson Moraes não chegaram a um ponto percentual. De acordo com o levantamento, 7,8% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular o voto, enquanto 49,1% responderam que não são sabem ou não responderam a pesquisa. A pesquesa também revela que 79,8% dos entrevistados aprovam o governo Marcelo Magno, enquanto 16,5% reprovam. A margem de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,3 pontos para mais ou para menos.

Búzios

Búzios tem nova secretária de Saúde. O prefeito interino Rafael Aguiar nomeou a médica Priscilla Gasparetto para o cargo. Priscilla estava desde 2021 como diretora do Hospital Municipal Rodolpho Perissé. A médica demonstrou entusiasmo com a nova missão e se disse honrada em assumir o desafio e de contribuir para a melhorar ainda mais a saúde em Búzios. Priscilla é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada em gestão municipal de saúde, medicina de emergência e em pediatria e neonatologia. O prefeito Rafael Aguiar reuniu o secretariado ontem para discutir o Carnaval e e determinou o retorno do Posto de Urgência para a Unidade Básica de Saúde Paulo Ackerman, na entrada do bairro Ferradura. O objetivo é aumentar a capacidade de atendimentos de urgências durante os dias de carnaval e assegurar um atendimento ágil e eficiente aos foliões e moradores durante o período.

Cabo Frio

O deputado Estadual Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Doutor Serginho, lidera a primeria pesquisa de intenções de votos para a Prefeitura de Cabo Frio realizada pelo Instituto Paraná e registarada na justiça eleitoral. De acordo com o levantamento, que ouviu 720 eleitores entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro, Dr. Serginho tem 38,2% de intenções de votos, seguido de Marquinho Mendes com 23,9%. Magdala Furtador aparece na terceira colocação com 12,9%, seguida de Rafael Peçanha com 5,6%. O Instituto Paraná pesquisou o cenário sem Marquinho Mendes. O Deputado Dr. Serginho tem 47,4% das intenções de voto, seguido da prefeita Magdala Furtado com 17,4% e do pré-candidato do PT, Rafael Peçanha, com 10,3%. O governo de Magdala Furtado, segundo apurou a pesquisa do Instituto Paraná, é reprovada por 60,3% da população, enquanto 34,6% aprovam.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras , vai realizar o Dia D contra a dengue nessa sexta-feira, 09. A ação vai ser realizada nos bairros Mataruna, Boa Perna e Mutirão, das 09h às 16h. Os agentes de saúde vão visitar as casas e além de orientar os moradores, vão verificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, calhas e até um simples pratinho de vaso, onde possa haver água parada. Além disso, nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, será realizada a pulverização com inseticidas. Já os profissionais da Secretaria de Obras vão realizar a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes Aegypti. Por isso, a Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que permitam a entrada nos quintais dos agentes de saúde e dos profissionais da Secretaria de Obras. Vale ressaltar que além da dengue, que pode levar a morte, o mosquito também é transmissor da chikungunya e zika; e cabe a cada um de nós fazer a sua parte; poder público e população juntos na luta contra o Aedes Aegypti.

São Pedro da Aldeia

De acordo com a pesquisa registrada da empresa Paraná, o atual prefeito, o Fábio do Pastel, lidera pesquisa com intenção de votos com 57,2%. Em seguida, Bia de Guga e Chumbinho (ex-prefeito) com 13,5%. Elisangela Lobo marcou 6,8%. Não sabem ou não responderam 3,8%. Branco ou nulo 5,2%.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou, nesta segunda-feira (05/02), a Creche Professora Elda Amorim da Silva, localizada no bairro Asfalto Velho, em Bacaxá. A nova creche passará a atender aproximadamente 100 crianças, de seis meses a três anos de vida, ampliando a oferta de vagas para a educação infantil na cidade. A unidade conta com 840 m² de área construída, cinco salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande está preparando uma grande festa para o Carnaval 2024. Serão seis dias de festas, iniciando no dia 8 de fevereiro e indo até o dia 13 de fevereiro, com 12 shows principais na Praça da Estação, Desfile de Blocos no Centro da cidade, Carnaval da Família para a criançada e Carnapíer. Os shows na Praça da Estação serão de quinta-feira (8/2) a terça-feira (13/2), sempre com duas atrações, com a abertura começando às 22h30 e o show principal às 00h30. Terão atrações como Bateria da Imperatriz Leopoldinense, Carla Vizzi (ex-Cheiro de Amor), Tambores Urbanos, muito funk com Os Ousados, muito pagode com o Bom Gosto e Imaginasamba. Para toda a família e criançada, a secretaria de Cultura preparou o Carnaval da Família na Praça Edyla Pinheiro, que acontece de sábado (10) até terça-feira (13), a partir de 19h. Além disso, durante os dias 10 a 13 de fevereiro, o Píer do Centro vai receber o CarnaPíer, com shows a partir de 15h, para quem estiver curtindo a orla durante o dia, e aulão de Zumba. Os tradicionais blocos carnavalescos de Iguaba não vão ficar de fora. No total serão 13 blocos desfilando no Centro de Iguaba, com horários entre 18h, 20h e 22h.