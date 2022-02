Cabo Frio agora conta com mais 20 policiais militares para reforçar a segurança

A Prefeitura de Cabo Frio deu mais um importante passo para melhorar a segurança no município. O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foi implantado nesta semana, por meio de convênio entre o Governo Municipal e a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, destaca a importância da iniciativa.

“O Proeis é mais uma ação de reforço na segurança do nosso cidadão e dos turistas que frequentam Cabo Frio. O investimento por parte da Prefeitura será de cerca de R$ 140 mil mensais. Os policiais vão atuar em conjunto com o 25º Batalhão de Polícia Militar, em integração com a Guarda Civil Municipal”, explicou o secretário.

O Proeis prevê, inicialmente, a contratação de 20 policiais militares para reforçar o policiamento na cidade em ações integradas com a Guarda Civil Municipal. O convênio é uma medida que permite que os policiais possam trabalhar em seus horários de folga, mediante gratificação extra. Os policiais militares atuam fardados, equipados e com as garantias da função.

O trabalho começou por Tamoios, no Pontal de Santo Antônio; e em Unamar, próximo ao Shopping UnaPark e ao mercado atacadista. O programa também atenderá locais da região central do município, como a orla da Praia do Forte, avenidas principais e a Praça de São Cristóvão, entre outros.