Mais de 2.800 cães e gatos são castrados gratuitamente em Cabo Frio 

Cabo Frio ultrapassou a marca de 2.800 cães e gatos castrados gratuitamente na cidade, desde novembro passado. A iniciativa, que tem grande papel no controle de natalidade e bem-estar dos animais, está sendo desenvolvida no município através do Programa de Castração Animal, por meio da Subsecretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), em parceria com a Prefeitura.

No fim de novembro, Cabo Frio foi anunciada como cidade teste na Baixada Litorânea para a realização dos procedimentos. O município cabo-friense foi o primeiro no Estado a zerar o número de animais que necessitam de castração no Canil Municipal. Em todo o território fluminense, mais de 20 mil animais já foram atendidos. Desse total, 2.876 são de Cabo Frio.





“Esse é um programa de extrema importância, pois possibilita a castração de animais que estavam procriando desordenadamente. É uma parceria muito importante junto ao Governo do Estado. Nosso canil está com todos os animais castrados. O serviço continua sendo oferecido e isso colabora muito para o controle populacional dos animais, além de ajudar no processo de adoção”, destaca a secretária de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito.

O programa estadual de castração atende todo o Estado, sob a divisão de oito regiões. As marcações ocorrem de forma virtual, após a apresentação da documentação exigida. Os protetores formalizados podem castrar até oito animais por mês. Moradores cadastrados pelo CPF têm direito a uma castração mensal.

O secretário de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, reforça a importância das ações.

“O programa de castração é um sucesso e já batemos a marca de 20 mil castrações em menos de dois meses. Vamos chegar a 100 mil castrações até o fim do ano. Lembrando que o município de Cabo Frio foi o primeiro a zerar a fila de animais do canil público, em um recorde de apenas uma semana. Isso é um sinal de que estamos no caminho carto”, considera Marcelo Queiroz.

Realizadas por meio de uma parceria público privada, as castrações são custeadas pelo Governo do Estado com a execução dos procedimentos em uma clínica particular credenciada ao programa.

De acordo com a RJPET, além de ser a medida mais segura e eficaz de controle populacional, a castração traz muitos benefícios para a saúde do animal. Entre eles estão a prevenção de doenças, melhora no comportamento, diminuição do índice de fugas e aumento na expectativa de vida.