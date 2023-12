Cabo Frio cancela a queima de fogos do Réveillon

Menos de 48 horas antes do Réveillon, Cabo Frio, destino muito procurado nesta época do ano na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, cancelou a queima de fogos.

A medida foi determinada pela prefeita da cidade Magdala Furtado, que comentou o caso nas redes sociais.

“Eu, enquanto prefeita, eu tenho a grande responsabilidade de tomar decisões dentro do escopo legal mesmo sabendo que, por vezes, elas podem ser mal interpretadas ou alvo de críticas infundadas, visando desestabilizar a minha posição enquanto gestora. No que diz respeito à celebração do Ano Novo, infelizmente, meus amigos, nós fomos impedidos pela presidência da Câmara que não colocou em votação nosso projeto que, é claro, tornaria a nossa festa ainda mais linda. Com isso, o Réveillon de Cabo Frio, infelizmente, não terá fogos de artifício”, disse em um vídeo gravado.