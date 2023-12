Abastecimento de água é impactado em Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba e São Pedro da Aldeia

O abastecimento de água em Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia ficou temporariamente impactado, na madrugada deste sábado, dia 30, devido ao rompimento de uma adutora no início do sistema de distribuição, em São Vicente de Paulo, Araruama. Para que a intervenção fosse feita com segurança, a Estação de Tratamento de Água da concessionária operou com capacidade reduzida. O reparo foi concluído e a normalização acontecerá de maneira gradativa.

A concessionária orienta que os clientes priorizem atividades importantes e adiem tarefas de alto consumo de água. Os casos emergenciais devem ser comunicados via ligação ou WhatsApp pelo telefone: 0800 7020 195.