Cabo Frio cria Grupamento Patrulha Maria da Penha

Fortalecendo as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, lançou o Grupamento Patrulha Maria da Penha. A cerimônia de anúncio do serviço aconteceu na Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio. Com a presença de diversas autoridades civis e militares, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou o decreto nº 7.070/2023, oficializando a criação do serviço.

O prefeito destacou a força conjunta para que o serviço fosse criado e destacou a importância do fortalecimento no combate às práticas violentas contra as mulheres.



“Esse grupamento que estamos criando é mais uma forma de combater essa prática criminosa e inaceitável, que é a violência contra as mulheres. Infelizmente grande parte dos casos vêm de dentro de casa, de companheiros e familiares. Desejo sorte e força aos agentes que estarão nessa missão árdua, porém muito importante para garantir a segurança das mulheres cabo-frienses”, disse o prefeito José Bonifácio.

A Patrulha Maria da Penha é um destacamento especializado da Guarda Civil Municipal, que atua a partir da Lei n.º 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. A Patrulha terá funcionamento diário e durante 24h. O serviço poderá ser solicitado através do número 153, diretamente com uma equipe específica para esse atendimento às mulheres, ou às chamadas de emergência.