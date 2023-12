Cabo Frio: Gabi Yamaguchi encerra calendário de competições 2023 invicta em todas as disputas que participou pela FJJ-Rio

A última luta foi no fim de semana, quando levou o bicampeonato Rolls Gracie



Gabi Yamaguchi já mostrou que leva muito a sério o tatame. Mesmo com a pouca idade, a atleta cabo-friense tem se destacado no jiu-jitsu no Brasil e no exterior. No final de semana, ela conquistou mais um título e agora é bicampeã Rolls Gracie, evento organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro (FJJ-RJ). Só por esse pódio a lutadora mirim já teria muitos motivos para celebrar, mas ela foi além e levou todos os campeonatos da instituição que participou este ano, somando um total de cinco. A luta foi no domingo (10), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

“Foi um ano de muitos desafios e vitórias. Encerro o calendário de competições de 2023 grata a Deus por todos os títulos conquistados até agora”, agradeceu Gabi.

A faixa cinza tem sete cinturões e 43 medalhas – 32 ouros, seis pratas e cinco bronzes. Ao todo, são 50 títulos, 32 a mais que em 2022. Entre os campeonatos mais importantes, ela destaca o Mundial Abu Dhabi World Professional Jiu-jitsu Championship, ocorrido em novembro – uma experiência única de competir fora do país e ainda ficar entre as três melhores do mundo na categoria dela.



Outro foi o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), em São Paulo; além do Desafio Kids, em julho, em que ela levou o pódio, mas num ato de generosidade com a adversária, Alana Alves, que estava lesionada, abriu mão do cinturão – uma ação despretensiosa, mas que soprou o nome da atleta dentro e fora do país e ainda abriu muitas portas.

Gabi também foi homenageada como “Atleta Revelação” pela Liga Armagedom e no Festival Kids, reconhecimento pelo seu empenho e garra, que tem a tornado referência para muitas crianças e jovens que veem no jiu-jitsu uma oportunidade de carreira. Este ano Gabi ainda passou por uma lesão no joelho e precisou ficar afastada por dois meses do tratamento, hoje está 100% recuperada.



Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).