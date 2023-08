Cabo Frio realiza torneio regional amistoso de futebol de base no Correão

Nesta quarta-feira (23), o Estádio Correão, em São Cristóvão, vai receber o torneio amistoso de futebol de base. O Quadrangular Regional de Escolinhas é realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer. A competição terá início às 18h e contará com a participação de equipes de projetos esportivos de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Cabo Frio.

Todas as escolinhas possuem times compostos por jovens atletas entre 12 e 13 anos. Os confrontos serão determinados por sorteio, minutos antes do início da primeira partida. Os vencedores de cada partida competirão pelo título.

O time de Cabo Frio é formado por alunos da escolinha de futebol da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, tanto pela manhã quanto à tarde, sempre no contraturno escolar. As inscrições para a escolinha devem ser feitas diretamente no Estádio Correão, pelos pais ou responsável da criança.