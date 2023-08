Arraial do Cabo terá aulas gratuitas de balé

No palco, cada movimento é uma pincelada de expressão e cada passo é uma poesia em movimento. É com esse espírito repleto de leveza e arte que anunciamos as aulas gratuitas de balé a partir do próximo sábado (26), no bairro Parque das Garças.

Para participar, convidamos jovens entre 5 e 29 anos a preencherem o link de inscrição (https://bit.ly/AulasDeBalé). As aulas serão realizadas no acolhedor Centro Comunitário, situado na Rua Castelo, nº 33.

Confira abaixo os horários das aulas, que vão acontecer todo sábado.