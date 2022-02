Cabo Frio recebe mais uma edição da Série Jovens Pianistas, neste sábado  

Cabo Frio vai receber mais uma edição da série “Jovens Pianistas”, que será realizada na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), neste sábado (19), a partir das 19h. Esta será a segunda edição da temporada 2022, da série que foi criada em setembro de 2002 pelo diretor artístico Hasenclever da Silva Oliveira. O pianista paulista Caio Vital, que já participou da versão online da Série em duas oportunidades, será a atração desta que é a 92ª edição do recital.

A entrada é gratuita e o uso de máscara de proteção facial será obrigatório. No local haverá uma caixa de contribuição voluntária que será repassada integralmente ao artista. As apresentações têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira.

A série conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e faz parte de contrapartida da lei emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc. O evento também conta com o apoio cultural do Restaurante Torres Gêmeas; Hotel La Brise; Rádio Estação 104 FM; Jornal Ponto de Vista e do afinador de pianos, Bruno Buzzacchi.

CAIO VITAL

Caio Henrique Vital iniciou seus estudos musicais em 2010, aos 6 anos de idade, na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp). Em 2014 passou a integrar a classe da ilustre pedagoga polonesa Donata Madejska Lange. Atualmente ele estuda sob a orientação do pianista e professor Luiz Guilherme Pozzi. Sua formação complementar consta da participação ativa em festivais e máster-classes, tendo a orientação de professores como Ricardo Castro, Durval Cesetti, Cristian Budu, Pedro Persone (fortepiano) e Denis Pascal.

Caio coleciona excelentes colocações em concursos de piano, como o 1º lugar no Concurso de Piano da Emesp (2016), 1º lugar no Concurso Vivace Studio (México), 1º lugar no Concurso de Piano Nise Obino e na seleção brasileira de finalistas para bolsa integral do festival Luzerne Music Center.

O pianista também ficou em 2º lugar no Concurso Latino-Americano Rosa Mística de Curitiba (2018), no Concurso Nacional Souza Lima (2018), e no Concurso Pró-Música de Campinas (2020). Caio também ficou em 3º colocado no Concurso Nacional Souza Lima (2017) e no Prêmio Leilah Paiva de melhor interpretação de música brasileira no XII Concurso de Piano Profª Edna Bassetti Habith, em Curitiba (2020). Caio também foi um dos finalistas do Concurso de Piano da 44ª semana Guiomar Novaes.