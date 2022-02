Mais de 300 atendimentos do IPTU 2022 nos supermercados de São Pedro da Aldeia 

Secretaria de Fazenda leva emissão de guias e consulta de dívida ativa mais perto da população.

Os moradores de São Pedro da Aldeia contam com mais uma facilidade para estarem em dia com seus tributos. As equipes da Secretaria de Fazenda estão presentes nos supermercados Atacadão e Costazul com a emissão de guias para o Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU 2022) e a consulta de dívida ativa. Nos primeiros 15 dias de atendimento, 311 cidadãos foram recebidos. O serviço será disponibilizado das 14h às 20h até o dia 31 de março deste ano em dias específicos.

A iniciativa foi aprovada pela população, inclusive pelo Seu Vicente Iorio, que parabenizou o atendimento. Dentre as ações disponíveis nesses locais, estão a emissão de guias do IPTU em cota única e parcelado, como também a consulta de dívidas ativas, executadas e as protestadas. O pagamento dos boletos pode ser feito na hora via pix ou ainda com cartão de crédito ou débito. Confira abaixo os dias e horários de atendimento em cada estabelecimento.