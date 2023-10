Cabo Frio tem esquema especial de segurança para o feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, preparou um esquema especial para moradores e turistas que vão aproveitar o feriado na cidade. A ação vai contar com reforço no efetivo de agentes e de equipamentos, operações itinerantes, bem como o combate à atuação dos flanelinhas, estacionamento irregular e patrulhamento nas ruas e praias do município.

“É uma época em que Cabo Frio recebe muitos visitantes, então, o ordenamento é necessário para que todos aproveitem a cidade da melhor forma, com tranquilidade e segurança. Contamos com a colaboração de todos, moradores e visitantes, pois é fundamental que cada um faça sua parte, respeitando as leis e o próximo”, afirmou André Magalhães, secretário de Direitos Humanos e Segurança.

Ao todo, o esquema vai contar com 110 agentes, 14 viaturas, 1 lancha e 1 quadriciclo. Haverá atuação também nas áreas ambientais como os parques naturais municipais do Mico-Leão-Dourado e Dormitório das Garças; operações itinerantes na sexta, sábado e domingo.

O efetivo também será reforçado na Praia do Pontal do Peró, que costuma ser muito frequentada na alta temporada e feriados. Também haverá patrulhamento com quadriciclo em toda a extensão que vai da Praia das Conchas até o Pontal, cobrindo o trecho certificado pela Bandeira Azul e também as Dunas do Peró com auxílio da Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal.

As equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também estão de prontidão. A fiscalização dos veículos de turismo foi intensificada. Fiscais estão percorrendo as ruas da cidade, verificando o embarque e desembarque de passageiros, bem como o estacionamento irregular de ônibus e vans de turismo.