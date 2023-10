Expo Cabo Frio 2023 começa nesta quinta com grandes atrações musicais e atividades agropecuárias

O feriado prolongado vai ser de muita festa em Tamoios, com a realização da primeira edição da Expo Cabo Frio 2023, de quinta (12) a domingo (15), no Parque de Exposições, que fica na Fazenda Campos Novos. A entrada é gratuita em todos os dias do evento, que terá uma ampla e variada programação, destinada para toda a família. A realização é da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Eventos, com apoio de diversas outras secretarias e patrocínio da iniciativa privada.

Para garantir o conforto e a segurança do público durante o evento, a Prefeitura organizou uma grande estrutura, que vai contar com estacionamento gratuito, com orientação nos acessos; Praça de Alimentação; e Posto Médico, com equipe e ambulância. Os casos de emergência serão direcionados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Na parte de segurança, a Expo Cabo Frio terá o apoio da Guarda Civil Municipal; da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que autorizou a realização do evento, obedecendo a todos os trâmites e prazos. Além disso, equipes privadas de segurança e de Brigada contra Incêndio também vão reforçar o contingente no local.

Vale destacar que será proibida a entrada com coolers, bolsas térmicas, garrafas de vidro e objetos cortantes/perfurantes na área do evento.

Para quem for utilizar o transporte público, a Auto Viação Salineira terá um esquema especial de circulação, com ampliação de algumas linhas e itinerários, a pedido da Prefeitura. Os horários estão disponíveis no Instagram da Prefeitura (@prefeituradecabofriooficial ).

Programação terá exposições, feiras e shows com artistas de renome nacional

Não vão faltar atrações para o público que visitar o Parque de Exposições de Tamoios durante a Expo Cabo Frio 2023. Em todos os dias de evento, a abertura dos portões será às 9 horas.

Os apreciadores das atividades rurais poderão acompanhar, de quinta (11) a sábado (14), a terceira edição da Expo Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que terá competições em diversas categorias. Já o Concurso Leiteiro será realizado, todos os dias, em dois horários: às 8h e 20h.

Para a criançada, a pedida é uma visita à Fazendinha, que vai funcionar durante todo o evento. Haverá também as tradicionais Feiras do Produtor Rural e de Artesanato, com o melhor da produção agropecuária e manual da população do campo. Além disso, o pavilhão dos animais vai receber uma exposição de bois da raça Tabapuã.

À noite, o palco vai ferver a partir das 19h, com shows de artistas locais, seguidos de atrações de renome nacional. Para garantir a acessibilidade, haverá um espaço destinado às pessoas com deficiência (PCD) e aos idosos, em frente ao palco, no lado direito.

A festa começa nesta quinta (12), com a cantora gospel Maria Marçal, e abertura de Dammy Campos. Na sexta (13), é a vez do cantor sertanejo Felipe Araújo empolgar o público. Antes dele, o jovem Luis Miguel, com passagem pelo The Voice Kids, vai cantar grandes sucessos do gênero.

Já no sábado (14), a noite começa com o som dançante da Banda Rabuja, seguido do pagode romântico, com a cantora Marvvila. Fechando no domingo (15), o grupo Barões da Pisadinha encerrará o evento no mais alto astral, tendo toda a energia da Banda Mak, como apresentação de abertura.

Serviço:

Expo Cabo Frio 2023 – de 12 a 15 de outubro (quinta a domingo)

Local: Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos, Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), Km 124.

Entrada e estacionamento gratuitos

Abertura dos portões: 9h

Atrações: Concurso Leiteiro, Expo Mangalarga Marchador, Fazendinha, Exposição do Boi Tabapuã, Feira do Produtor Rural e Feira de Artesanato

Não pode: Será proibida a entrada com coolers, bolsas térmicas, garrafas de vidro e objetos cortantes/perfurantes na área do evento.

Programação de shows

12/10 – Dammy Campos (19h) / Maria Marçal (na sequência)

13/10 – Luis Miguel (19h) / Felipe Araújo (na sequência)

14/10 – Banda Rabuja (19h) / Marvvila (na sequência)

15/10 – Banda Mak (19h) / Barões da Pisadinha (na sequência)