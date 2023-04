Cabo Frio terá Dia D de vacinação contra Influenza em 6 de maio

Para ampliar as taxas de cobertura vacinal no município, a Prefeitura de Cabo Frio vai promover no dia 6 de maio, sábado, um Dia D de vacinação contra o vírus da gripe, o Influenza. Na ocasião, também haverá imunização contra a covid-19.

A mobilização visa a melhorar a cobertura vacinal do morador de Cabo Frio, com a atualização das vacinas das campanhas vigentes, aumentando a proteção da população.

Para a imunização contra a gripe Influenza, podem ser vacinados as gestantes (em qualquer idade gestacional); puérperas até 45 dias após o parto; indivíduos com 60 anos ou mais de idade; trabalhadores de Saúde (trabalhadores dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade); crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos,11 meses e 29 dias); população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Também fazem parte do público-alvo pessoas com doenças crônicas (mantém-se necessário a prescrição médica); professores (escolas públicas e privadas); povos indígenas; profissionais da Força de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com Deficiência Permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; e trabalhadores portuários.

Iniciada no dia 10 de abril, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, até o momento, atingiu 7,6% da meta de imunização do município, o equivalente a 6.233 pessoas do público-alvo composto por 84.591residentes.

Já a vacinação contra a covid-19 teve o grupo prioritário dos imunizantes bivalentes ampliado, nesta terça-feira (25), para todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como dose de reforço.

O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço é de quatro meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Com este imunizante foram vacinadas 8.569 pessoas, o equivalente a 14,08% do público-alvo, composto por 60.838 moradores de Cabo Frio.

“Precisamos imunizar o público-alvo para evitarmos as doenças que são preveníveis, principalmente entre os meses de março e setembro, período das estações Outono e Inverno. No sábado, será um dia importante também para levar as crianças para que os profissionais de saúde possam avaliar a caderneta de vacinação. Além de ser a oportunidade de atualizar as doses contra a covid-19”, afirma a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, Patrícia Freitas.