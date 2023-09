Cabo Frio terá evento de ciclismo “Volta da Laguna”

A Volta da Laguna 2023 é um desafio de ciclismo que acontecerá no dia 24 de setembro, com largada às 7h, do shopping Park Lagos, em Cabo Frio, RJ, em comemoração da Semana Nacional do Trânsito. Ao todo, são 100KM e tem como objetivo promover a prática do ciclismo de forma segura e responsável.

Os ciclistas tem até 7h para concluir o percurso que passa pelas estradas dos 6 municípios que circundam a Laguna de Araruama, a maior laguna hipersalina do mundo. Os participantes contarão com pontos de apoio dos municípios e viaturas de acompanhamento. Os inscritos poderão participar em grupo ou de forma individual, tanto nas categorias masculina como na feminina.

Para se inscrever, acesse o QR Code na imagem ou entre através do site www.cicloturismocostadosol.com. O evento é organizado pelo Cicloturismo Costa do Sol e tem apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.